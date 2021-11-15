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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отставка приближается: названа сумма неустойки, которую «Спартак» выплатит Витории

15 Ноября 2021 • 13:25 Комментировать (1)

В московском «Спартаке» назревает тренерская отставка. Португальца Руя Виторию могут уволить до конца года из-за неудачных показателей команды в первой части сезона-2021/2022. Вскоре в Москву должен прилететь его агент для переговоров с руководством «красно-белых».

Журналистам Metaratings.ru стало известно, какую сумму компенсации получит Витория в случае досрочного разрыва трудового договора, рассчитанного до лета 2023 года. Источник утверждает, что португальцу заплатят около одного миллиона евро неустойки.

Руй занял пост рулевого москвичей летом 2021 года. Под его руководством команда занимает лишь девятое место в таблице Премьер-лиги.

Он работал в «Интере» и «Челси»: «Спартак» нашёл тренера, который заменит Виторию

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Diman777
15 Ноября 2021 в 13:29
Тренер с игроками фнл обыгрывает лидера чемпионата Италии.
"Что ж он сделает сделает если ему футболистов купить" - подумал федун - "Срочно уволить!"
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