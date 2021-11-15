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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хачатурянц рассказал, кто должен возглавить судейский комитет РФС

15 Ноября 2021 • 09:22 Комментировать

Ашот Хачатурянц не так давно стал исполняющим обязанности президента РПЛ после ухода Сергея Прядкина. Учитывая поддержку клубов, нет никаких сомнений в том, что Хачатурянц победит на выборах и избавится от приставки «и.о.». После этого ему придётся покинуть должность главы судейского комитета РФС, поскольку правила УЕФА не допускают такого совмещения.

Хачатурянц сказал ТАСС, что он будет рекомендовать на пост главы судейского комитета Павла Каманцева. В настоящее время он входит в состав экспертно-судейской комиссии.

По словам Хачатурянца, он полностью доверяет Каманцеву, который начинал работать вместе с ним. При этом Хачатурянц отметил, что не снимает с себя ответственности за изменения в секторе судейства.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС РПЛ Ашот Хачатурянц Павел Каманцев
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