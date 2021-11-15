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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Фенербахче» хочет купить нападающего «Зенита»

15 Ноября 2021 • 08:41 Комментировать (1)

Иранский форвард Сердар Азмун, который выступает в российском чемпионате за петербургский «Зенит», получил предложение от топ-клуба турецкой Суперлиги. Об этом рапортует Takvim.

Согласно данным источника, в услугах нападающего заинтересован стамбульский «Фенербахче». «Канарейки» предпримут попытку заполучить футболиста сборной Ирана в зимнее трансферное окно. Турки готовы заплатить чемпиону России за переход Сердара порядка трех миллионов евро.

Такая низкая цена обусловлена истекающим контрактом Азмуна. Его договор с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца июня 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Сердар Азмун
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Комментарии (1)
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Don sangre
15 Ноября 2021 в 08:52
Шило менять на мыло. ...
Я бы на месте Азмуна всё таки попытал счастья в Европе.
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