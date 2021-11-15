«Фенербахче» хочет купить нападающего «Зенита»

Иранский форвард Сердар Азмун, который выступает в российском чемпионате за петербургский «Зенит», получил предложение от топ-клуба турецкой Суперлиги. Об этом рапортует Takvim.

Согласно данным источника, в услугах нападающего заинтересован стамбульский «Фенербахче». «Канарейки» предпримут попытку заполучить футболиста сборной Ирана в зимнее трансферное окно. Турки готовы заплатить чемпиону России за переход Сердара порядка трех миллионов евро.

Такая низкая цена обусловлена истекающим контрактом Азмуна. Его договор с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца июня 2022 года.