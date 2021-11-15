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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Испанский клуб хочет купить Кварацхелию

15 Ноября 2021 • 08:28 Комментировать

Один из лидеров казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Согласно данным журналистов Fichajes, заинтересованность в трансфере грузинского игрока проявляет «Вильярреал».

«Жёлтая субмарина» намерена побороться за талантливого хавбека с «Миланом». В свою очередь клуб из Башкортостана готов расстаться с полузащитником, если за него предложат 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 чемпионата России 20-летний грузин забил гол и отдал ассист в 12 поединках. Трудовой договор Хвичи с «Рубином» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Хвича Кварацхелия
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