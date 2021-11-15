Испанский клуб хочет купить Кварацхелию

Один из лидеров казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Согласно данным журналистов Fichajes, заинтересованность в трансфере грузинского игрока проявляет «Вильярреал».

«Жёлтая субмарина» намерена побороться за талантливого хавбека с «Миланом». В свою очередь клуб из Башкортостана готов расстаться с полузащитником, если за него предложат 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 чемпионата России 20-летний грузин забил гол и отдал ассист в 12 поединках. Трудовой договор Хвичи с «Рубином» рассчитан до середины 2024 года.