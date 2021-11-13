Стали известны детали сделки украинца Мампасси с «Локомотивом»

Судя по всему, о трансфере 18-летнего украинского защитника «Шахтёра» Марка Мампасси в «Локомотив» можно говорить уже как о свершившемся факте. Слухи о переговорах с московской командой даже подтвердила мама молодого футболиста.

В разговоре с Иваном Карповым она сообщила, что возможность переезда игрока в Россиию действительно есть. Также журналист у себя в телеграм-канале «Инсайды от Карпа» поделился деталями возможного контракта Мампасси с «железнодорожниками». Согласно источнику, украинец будет получать в «Локомотиве» 500 тысяч евро в год.

Добавим, что на данный момент защитник на правах аренды представляет идущий на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины «Мариуполь».