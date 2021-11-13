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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стали известны детали сделки украинца Мампасси с «Локомотивом»

13 Ноября 2021 • 23:42 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Ахмат
1.95 3.50 4.00
20.11 16:30

Судя по всему, о трансфере 18-летнего украинского защитника «Шахтёра» Марка Мампасси в «Локомотив» можно говорить уже как о свершившемся факте. Слухи о переговорах с московской командой даже подтвердила мама молодого футболиста.

В разговоре с Иваном Карповым она сообщила, что возможность переезда игрока в Россиию действительно есть. Также журналист у себя в телеграм-канале «Инсайды от Карпа» поделился деталями возможного контракта Мампасси с «железнодорожниками». Согласно источнику, украинец будет получать в «Локомотиве» 500 тысяч евро в год.

Добавим, что на данный момент защитник на правах аренды представляет идущий на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины «Мариуполь».

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Локомотив Москва Шахтёр Донецк Марк Мампасси
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