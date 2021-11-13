​Прудников: «В «Оренбурге» нужно было платить, чтобы играть»

Александр Прудников, который в своей карьере поиграл за ряд российских клубов, рассказал о периоде в «Оренбурге».

«В «Оренбурге» я был удивлён тому, что нужно было платить, чтобы играть. Не говорили, конечно, прямо, но давали понять некоторым, не мне. Там были очень странные моменты. Нужно было отдавать часть премиальных… Кому? Не знаю. В фонд», - высказался Прудников в новом выпуске программы «Сычёв подкаст и Денис Казанский», которая выходит на YouTube.

За «Оренбург» Александр Прудников провёл всего лишь четыре матча. Результативными действиями нападающий в этих матчах не отмечался.