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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Прудников рассказал о своих проблемах с Черчесовым

13 Ноября 2021 • 20:49 Комментировать

Александр Прудников стал гостем нового выпуска программы «Сычёв подкаст и Денис Казанский» на YouTube. Среди прочего, экс-футболист «Спартака» рассказал о работе под руководством Станислава Черчесова.

«Как с Черчесовым было – я прихожу на тренировку с улыбкой. Он говорит: «Чего улыбаешься? Смешно тебе? Иди готовься».

Прихожу на следующий день с «кирпичом» на лице, он говорит: «Чего грустный такой?». Ну как я подстроюсь? Половина лица должна улыбаться, а другая половина – «кирпичом»?» - высказался Прудников.  

«Какая разница, почему я улыбаюсь, если ты не ставишь меня в состав?» - вопрошает экс-игрок «Спартака».   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов Александр Прудников
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