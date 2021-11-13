​Прудников рассказал о своих проблемах с Черчесовым

Александр Прудников стал гостем нового выпуска программы «Сычёв подкаст и Денис Казанский» на YouTube. Среди прочего, экс-футболист «Спартака» рассказал о работе под руководством Станислава Черчесова.

«Как с Черчесовым было – я прихожу на тренировку с улыбкой. Он говорит: «Чего улыбаешься? Смешно тебе? Иди готовься».

Прихожу на следующий день с «кирпичом» на лице, он говорит: «Чего грустный такой?». Ну как я подстроюсь? Половина лица должна улыбаться, а другая половина – «кирпичом»?» - высказался Прудников.

«Какая разница, почему я улыбаюсь, если ты не ставишь меня в состав?» - вопрошает экс-игрок «Спартака».