Червиченко назвал возможное назначение Карреры в «Химки» глупым решением

В субботу, 13-го ноября, стало известно, что одним из претендентов на должность нового главного тренера «Химок» является Массимо Каррера, за спиной которого два проведенных года в российском чемпионате. Свои сомнения насчет возможного трудоустройства итальянца в клуб-аутсайдер РПЛ высказал бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

«Назначение Карреры будет таким же глупым поступком, как и расставание с Игорем Черевченко», - считает экс-чиновник. Также он в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что Каррера случайно завоевал золотые медали вместе со «Спартаком», а после этого нигде больше не смог доказать свою профпригодность.

Напомним, что окончательное решение боссы «Химок» должны принять уже на следующей неделе.