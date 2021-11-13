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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко назвал возможное назначение Карреры в «Химки» глупым решением

13 Ноября 2021 • 20:26 Комментировать
Химки
...
Краснодар
27.11 19:00

В субботу, 13-го ноября, стало известно, что одним из претендентов на должность нового главного тренера «Химок» является Массимо Каррера, за спиной которого два проведенных года в российском чемпионате. Свои сомнения насчет возможного трудоустройства итальянца в клуб-аутсайдер РПЛ высказал бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко.

«Назначение Карреры будет таким же глупым поступком, как и расставание с Игорем Черевченко», - считает экс-чиновник. Также он в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что Каррера случайно завоевал золотые медали вместе со «Спартаком», а после этого нигде больше не смог доказать свою профпригодность.

Напомним, что окончательное решение боссы «Химок» должны принять уже на следующей неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Червиченко Массимо Каррера
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