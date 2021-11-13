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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Названа возможная зарплата Карреры в «Химках» слухи

13 Ноября 2021 • 18:22 Комментировать

Появилась информация о том, что Массимо Каррера может вернуться в чемпионат России. Правда, не в «Спартак», который он ранее приводил к чемпионству, а в «Химки».

Журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале «Футбольный Биги» написал о том, что у Карреры не будет проблем с въездом в Россию, несмотря на разборки с ДТП в Италии. Журналист добавил, что заработная плата итальянского тренера в «Химках» может составить 4 миллиона рублей в месяц.

За тур до финиша первого круга чемпионата России «Химки» располагаются на предпоследней позиции в турнирной таблице. Последний «Урал» подмосковная команда опережает всего на один зачётный балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Массимо Каррера
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