​Каррера может воссоединиться с Глушаковым на следующей неделе

На следующей неделе «Химки» должны представить нового главного тренера команды. В настоящий момент с командой на временной основе работает Игорь Ющенко, назначенный после отставки Игоря Черевченко.

Как сообщает на своих страницах «РБ Спорт», у «Химок» имеются два кандидата. Первым является Михаил Галактионов, который в случае назначения будет совмещать работу в клубе с работой с молодёжной сборной России. Кандидат номер два – Массимо Каррера, который ранее работал в «Спартаке».

Интересно, что Массимо Каррера может воссоединиться в «Химках» с Денисом Глушаковым. В своё время в «Спартаке» у них имелся конфликт – футболиста даже переводили в дубль.

На текущий момент «Химки» занимают предпоследнее место в чемпионате России.