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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Каррера может воссоединиться с Глушаковым на следующей неделе

13 Ноября 2021 • 17:57 Комментировать (1)

На следующей неделе «Химки» должны представить нового главного тренера команды. В настоящий момент с командой на временной основе работает Игорь Ющенко, назначенный после отставки Игоря Черевченко.

Как сообщает на своих страницах «РБ Спорт», у «Химок» имеются два кандидата. Первым является Михаил Галактионов, который в случае назначения будет совмещать работу в клубе с работой с молодёжной сборной России. Кандидат номер два – Массимо Каррера, который ранее работал в «Спартаке».

Интересно, что Массимо Каррера может воссоединиться в «Химках» с Денисом Глушаковым. В своё время в «Спартаке» у них имелся конфликт – футболиста даже переводили в дубль.

На текущий момент «Химки» занимают предпоследнее место в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Денис Глушаков Массимо Каррера Михаил Галактионов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
13 Ноября 2021 в 19:41
"Химки" выберут Галактионова, потому что, во-первых, он "свой", а, во-вторых, никто не захочет снова "сталкивать лбами" Глушакова и Карреру. Но с Каррерой на "Химки" было бы посмотреть - лично мне - чрезвычайно интересно!
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