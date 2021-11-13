Защитник сборной Финляндии и польской «Варты» Роберт Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Марселю Арзуманяну рассказал об игре Головина и Миранчука, разговоре с Пукки и русском менталитете.
— Следишь за русскими, играющими в Европе? Кого знаешь?
— Да, я слежу за Головиным и Миранчуком. Они отличные игроки!
— Если пригласят в команду РПЛ, которая играет в зоне вылета, — рискнул бы?
— Сложно сказать, но мне кажется, что это было интересный опыт.
— В одном из интервью признался, что стеснялся спрашивать Пукки об Англии. Сейчас как с этим дела? Поздравил с рекордом?
— Конечно! К тому же сейчас я провожу больше времени в сборной. Там проще обсуждать такие вещи.
— Твоя мама говорила, что ты очень общительный. Это больше русский менталитет или финский?
— Мне кажется, больше русский. Финны часто застенчивы.
— В любинском «Заглембе» играют Башкиров и Жигулёв из России. Знал?
— Да, я знаю. Несколько раз общался с Башкировым, он отличный парень.
— В конце этого сезона у тебя кончается контракт. Уже думал о будущем?
— Нет, сейчас я сфокусирован только на «Варте» и национальной сборной.
— Как реагировали финны и поляки, когда узнавали о значении никнейма в Instagram «Русский солдат»?
— Я думаю, все знают, что это просто забавный никнейм.
— Видел свою карточку в FIFA? Со всем показателями согласен?
— Да, и я очень рад этому! Моя цель — получить золотую карточку FIFA в ближайшее время!
— Учишь польский?
— Да, мы наконец начали уроки, так что я учу.