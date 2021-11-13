Защитник сборной Финляндии и польской «Варты» Роберт Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Марселю Арзуманяну рассказал об игре Головина и Миранчука, разговоре с Пукки и русском менталитете.

— Следишь за русскими, играющими в Европе? Кого знаешь?

— Да, я слежу за Головиным и Миранчуком. Они отличные игроки!

— Если пригласят в команду РПЛ, которая играет в зоне вылета, — рискнул бы?

— Сложно сказать, но мне кажется, что это было интересный опыт.

— В одном из интервью признался, что стеснялся спрашивать Пукки об Англии. Сейчас как с этим дела? Поздравил с рекордом?

— Конечно! К тому же сейчас я провожу больше времени в сборной. Там проще обсуждать такие вещи.

— Твоя мама говорила, что ты очень общительный. Это больше русский менталитет или финский?

— Мне кажется, больше русский. Финны часто застенчивы.

— В любинском «Заглембе» играют Башкиров и Жигулёв из России. Знал?

— Да, я знаю. Несколько раз общался с Башкировым, он отличный парень.

— В конце этого сезона у тебя кончается контракт. Уже думал о будущем?

— Нет, сейчас я сфокусирован только на «Варте» и национальной сборной.

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— Как реагировали финны и поляки, когда узнавали о значении никнейма в Instagram «Русский солдат»?

— Я думаю, все знают, что это просто забавный никнейм.

— Видел свою карточку в FIFA? Со всем показателями согласен?

— Да, и я очень рад этому! Моя цель — получить золотую карточку FIFA в ближайшее время!

— Учишь польский?

— Да, мы наконец начали уроки, так что я учу.