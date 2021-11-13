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«Не очень понимаю логику»: Геркус высказался о возможном переходе украинского игрока в «Локомотив»

13 Ноября 2021 • 14:10 Комментировать

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус высказался насчет возможного перехода в стан «железнодорожников» украинского защитника Марка Мампасси, правами на которого владеет донецкий «Шахтёр».

«Любопытно то, что происходит в «Локомотиве», но логику решений я не очень понимаю. Наблюдаю с огромным интересом», - поведал функционер в интервью «Спорт-экспрессу».

В СМИ ходят слухи, что 18-летний игрок пополнит ряды московского коллектива в зимнее трансферное окно. При этом перехватить Мампасси у «железнодорожников» хотят петербургский «Зенит» и столичное «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Илья Геркус Марк Мампасси
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