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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Три российских топ-клуба нацелились на защитника «Шахтёра»

13 Ноября 2021 • 11:23 Комментировать

Защитник донецкого «Шахтёра» Марк Мампасси является трансферной целью сразу нескольких клубов российской Премьер-лиги. Как информирует Sport24, в подписании 18-летнего игрока заинтересованы петербургский «Зенит», а также московские «Локомотив» и «Динамо».

У Мампасси есть украинское гражданство. Защитник имеет опыт выступлений за юношеские сборные Украины. По оценке портала Transfermarkt, стоимость Марка составляет 200 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Мампасси играет на правах аренды за «Мариуполь». Он принял участие в 18 поединках украинской Премьер-лиги, сделал одну результативную передачу и получил шесть желтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Динамо Москва Марк Мампасси
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