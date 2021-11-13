Три российских топ-клуба нацелились на защитника «Шахтёра»

Защитник донецкого «Шахтёра» Марк Мампасси является трансферной целью сразу нескольких клубов российской Премьер-лиги. Как информирует Sport24, в подписании 18-летнего игрока заинтересованы петербургский «Зенит», а также московские «Локомотив» и «Динамо».

У Мампасси есть украинское гражданство. Защитник имеет опыт выступлений за юношеские сборные Украины. По оценке портала Transfermarkt, стоимость Марка составляет 200 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Мампасси играет на правах аренды за «Мариуполь». Он принял участие в 18 поединках украинской Премьер-лиги, сделал одну результативную передачу и получил шесть желтых карточек.