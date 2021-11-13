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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Идеальная разминка»: «Спартак» показал, как Промес убирает снег фото

13 Ноября 2021 • 09:47 Комментировать

Голландский полузащитник «Спартака» Куинси Промес был запечатлен во время расчистки снега на тренировочном поле. Соответствующий снимок был опубликован в твиттер-аккаунте «красно-белых».

«Расчистка снега - идеальная разминка перед тренировкой. Промес подтвердит», - говорится в публикации московского клуба.

В настоящий момент в чемпионате России перерыв из-за матчей национальной сборной в квалификации ЧМ-2022.

После возобновления турнира подопечные Руя Витории сыграют против «Краснодара». Встреча запланирована на субботу, 20 ноября.

По итогам 14 туров «Спартак» занимает лишь девятое место в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес
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