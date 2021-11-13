Голландский полузащитник «Спартака» Куинси Промес был запечатлен во время расчистки снега на тренировочном поле. Соответствующий снимок был опубликован в твиттер-аккаунте «красно-белых».
«Расчистка снега - идеальная разминка перед тренировкой. Промес подтвердит», - говорится в публикации московского клуба.
В настоящий момент в чемпионате России перерыв из-за матчей национальной сборной в квалификации ЧМ-2022.
После возобновления турнира подопечные Руя Витории сыграют против «Краснодара». Встреча запланирована на субботу, 20 ноября.
По итогам 14 туров «Спартак» занимает лишь девятое место в таблице РПЛ.
Расчистка снега – идеальная разминка перед тренировкой @QPromes подтвердит pic.twitter.com/0bwdGTCa6b— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 12, 2021