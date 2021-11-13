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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: Семак — великолепный тренер

13 Ноября 2021 • 00:49 Комментировать

Бывший наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался по поводу способностей главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

Он отметил, что в текущем сезоне «сине-бело-голубые» уже не побеждают так легко в РПЛ, как раньше. Однако Рианчо заявил, что считает Семака высококлассным специалистом.

«Семак — великолепный тренер. Он внимателен к тренировочному процессу, не упускает никаких деталей, прогрессирует. Семак - пример для молодых игроков. В целом российские тренеры серьезно прибавили», — приводит слова Рианчо Tottomercatoweb.

На текущий момент питерский клуб с 30-ю очками лидирует в таблице РПЛ. В ближайшем поединке команда Сергея Семака 19 ноября примет «Нижний Новгород».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Рауль Рианчо
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