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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тиль может стать игроком «Рейнджерс»

12 Ноября 2021 • 22:34 Комментировать

Хавбек «Спартака» Гус Тиль, который играет за «Фейеноорд» на правах аренды, может оказаться в чемпионате Шотландии.

Как сообщает Footballscotland, на 23-летнего футболиста претендует «Рейнджерс». Трансфер состоится, если клуб возглавит Джованни ван Бронкхорст. Напомним, ранее Стивен Джеррард покинул этот пост и перешел работать в «Астон Виллу».

По данным источника, ван Бронкхорст в случае своего назначения приложит максимум усилий, чтобы подписать Тиля.

В текущем сезоне Тиль сыграл за «Фейеноорд» 21 поединок во всех турнирах, записав в актив 13 мячей и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рейнджерс Гус Тиль
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