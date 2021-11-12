Тиль может стать игроком «Рейнджерс»

Хавбек «Спартака» Гус Тиль, который играет за «Фейеноорд» на правах аренды, может оказаться в чемпионате Шотландии.

Как сообщает Footballscotland, на 23-летнего футболиста претендует «Рейнджерс». Трансфер состоится, если клуб возглавит Джованни ван Бронкхорст. Напомним, ранее Стивен Джеррард покинул этот пост и перешел работать в «Астон Виллу».

По данным источника, ван Бронкхорст в случае своего назначения приложит максимум усилий, чтобы подписать Тиля.

В текущем сезоне Тиль сыграл за «Фейеноорд» 21 поединок во всех турнирах, записав в актив 13 мячей и две голевые передачи.