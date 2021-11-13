Самые быстрые и глупые удаления: Такой дичи вы не видели

Красную карточку в футболе смело можно отнести к знаковым событиям игры. Приоритет выше только у гола. И если у гола есть автогол, то досадным событием в удалении может стать только его нелепость. Неделю назад подобное случилось с капитаном астраханского «Волгаря» Романом Локтионовым. Его партнёр по команде Артур Юсупов неудачно сыграл в обороне, о чём ему поспешил «сообщить» Локтионов. Капитан был зол, «напихал» одноклубнику, а следом даже дал дружеский подзатыльник. Главный арбитр матча Юнус Кошко подобного отношения между партнёрами по команде терпеть не стал, показав Роману красную карточку. О том, какие нелепые удаления в мировом футболе случались до этого случая – в представленной статье.

Болельщики со стажем наверняка вспомнят случай, подобный упомянутому выше. В ноябре 1995 года московский «Спартак» победоносно играл в Лиге чемпионов. Чемпион Англии «Блэкберн» был настолько не готов к игре с «красно-белыми», что игроки лучшей команды Туманного Альбиона того времени стали выяснять отношения прямо на поле. Грэм Ле Со и Дэвид Бэтти схлестнулись друг с другом после потери мяча на бровке. Ле Со позже признавался: «Я замахнулся на него, ударил и сразу понял, что сломал левую руку». Однако рефери того матча Пайретто Пьерлуиджи из Италии не стал удалять одноклубников. Забавная ситуация вызвала настоящий ажиотаж после игры, но это было лишь в СМИ. Игроки отделались небольшими финансовыми штрафами.

Нелепые красные карточки футболисты обычно зарабатывают в спорных ситуациях с арбитром. К примеру, Кларенс Зеедорф очень хотел выйти с поля через противоположную бровку, а не ближайшую к нему. Конечно, для того, чтобы потянуть время. Рефери долго спорил с игроком, который этого и добивался. Красная карточка и … Бывший игрок сборной Голландии пошёл на выход через противоположную бровку.

Можно даже не спорить с арбитром, а громко выругаться. Представьте себе, любительская лига Англии, мужики играют после работы с мыслью совместно выпить пива после игры. Зрителей нет. Даже родственники в тот дождливый вечер предпочли остаться дома. И сквозь тишину раздаётся громкий свисток арбитра о начале встречи. Ли Тодд, футболист «Кросс Фарм Парк Селтик» нелицеприятно высказался о необходимости столь громкого извещения о начале матча. Пришлось дальше сидеть в тишине. В раздевалке. Спорить с арбитрами себе дороже. Марко Арнаутович нарушил правила, получил жёлтую карточку, согласившись с предупреждением положительным киванием головы. От злости замахнулся по мячу, целясь в рефери… Последний это заметил и показал второй «горчичник». Ну не обидно ли оставлять своих партнёров в меньшинстве?

Иногда футболисты готовы помочь стюардам, которые несколько замешкались. Эшли Виккерс бойцовским приёмом уложил на газон странного болельщика. Вместо благодарности от службы безопасности он получил красную карточку. Эден Азар очень хотел быстрее получить игровой снаряд от мальчика, который подает мячи, но решил сделать это странным образом, ударив бедного парня ногой под дых. Заслуженная красная карточка.

Странные жесты также становятся причиной нелепых удалений. Эммануэль Эменике согнул руки, показывая, «как берут кровь» (цитата Константина Генича), сам же нигериец признавался, что он так благодарил родителей. В любом случае отмечать гол в ворота «Зенита» можно по-разному, но такие жесты приводят к удалению. А помните Сержа Бранко, выдавшего приседания на мяч пятой точкой за пять минут до конца матча с ЦСКА? Вторая жёлтая карточка за странный поступок в матче, в котором «Крылья Советов» вели в счёте за пять минут до конца встречи и упустили победу после удаления камерунца.

Красная карточка – это удар не только по самолюбию, но в первую очередь по команде. Оставляя своих партнёров в меньшинстве, важно помнить, что «отдуваться» в конечном счёте предстоит им. Поэтому – меньше пафоса, господа!

Константин Лицин