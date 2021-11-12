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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Новый главный тренер «Спартака», «Зенит» покинет главная звезда, а Роналду уйдёт из «Манчестер Юнайтед» - в главных слухах недели рубрика

12 Ноября 2021 • 20:42 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете о том, кто станет главным тренером «Спартака», куда из «Зенита» уйдёт главная звезда команды, и почему Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» после этого сезона. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Новый главный тренер «Спартака»

Поговаривают, что в обозримом будущем у «Спартака» появится новый главный тренер. Клуб якобы уже ведёт переговоры о расторжении трудового соглашения с Руем Виторией. Португалец, мягко говоря, не оправдал ожиданий – за тур до финиша первого круга «красно-белые» занимают лишь девятое место в Премьер-лиге.

Слухи говорят о том, что новым главным тренером «Спартака» будет Паоло Ваноли. Этот итальянский специалист на протяжении многих лет работал в штабе Антонио Конте. Говорят, что Ваноли уже созрел для старта самостоятельной тренерской карьеры.

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«Манчестер Юнайтед» хочет забрать у «Локомотива» Рангника

Слухи о возможном увольнении Уле Гуннара Сульшера никуда не деваются. Есть твёрдое ощущение того, что норвежец не доработает этот сезон – слишком уж слабо смотрится «Манчестер Юнайтед» в больших играх. На неделе появилась информация о том, что номером один для «красных дьяволов» в списке потенциальных тренеров является Ральф Рангник. С лета немец возглавляет спортивный сектор в московском «Локомотиве». Решится ли он так быстро отойти от дел в России и отправиться в Англию – большой вопрос. Всё-таки репутация Рангника может пострадать. Отработать пару месяцев и уйти в большой клуб… Так дела не делаются.

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«Зенит» покинет главная звезда

Кто на сегодняшний день является главной звездой «Зенита»? С точки зрения медиа это Артём Дзюба, а с точки зрения игры – Сердар Азмун. Не зря иранского форварда то и дело сватают с клубами из европейских топ-чемпионатов. Вот на неделе появилась информация о том, что главным претендентом на подписание Азмуна является «Аталанта». Иранец может достаться бергамаскам бесплатно, ведь действующий контракт игрока рассчитан до конца сезона.

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Месси не подружился с Рамосом

Когда Лионель Месси переходил в «ПСЖ», клуб выпустил видео, на котором звёздный аргентинец здоровался со своими новыми одноклубниками. Момент, где Месси обнялся с Серхио Рамосом, смотрелся очень необычно. Всё-таки во времена выступлений за «Барселону» и «Реал» эти ребята на поле готовы были разорвать друг друга. Поговаривают, что с тех пор изменился разве что уровень агрессии со стороны Месси и Рамоса по отношению друг к другу. Если верить слухам, футболисты даже в одной команде не подружились, и между ними присутствует некоторое напряжение.

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Роналду уйдёт из «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду уйдёт из «Манчестер Юнайтед» в конце сезона. Но это неточно. Всё зависит от того, как команда завершит этот чемпионат. Слухи говорят о том, что Роналду, находясь на закате карьеры, не хочет тратить время на Лигу Европы и Лигу конференций. Португалец настроен играть только в Лиге чемпионов. Если «красные дьяволы» не завоюют такое право, финишируя в топ-4 Премьер-лиги, Роналду отправится в другое место. Таким место может оказаться «ПСЖ», который хочет собрать всех звёзд.

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Евро-Футбол.Ру,
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