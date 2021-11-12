Логашов вспомнил, как Халк выругался в лицо арбитру Вилкову

Экс-игрок «Локомотива» Арсений Логашов вспомнил, как в одном из матчей против «Зенита» Халк выругался в лицо арбитру Михаилу Вилкову.

«Халк подбежал к Вилкову и сказал: «Ты – ***** [оскорбительное слово, которым называют мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации], ты – ***** [мерзавец], иди на *** [мужской половой орган]». Просто в лицо. На смеси русского и нерусского, так орал, что слюни аж в судью летели», - вспомнил Логашов, чьи слова приводит Sports.ru.

По словам Логашова, ныне выступающего за «Кубань», у Халка на тот момент уже была жёлтая карточка, но Михаил Вилков никак не отреагировал. Этого арбитра Логашов назвал своим самым нелюбимым.

Стоит напомнить, что в прошлом году Михаил Вилков был отстранён от судейства.