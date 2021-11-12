​Клаудиньо не болеет COVID-19 – агент

В пятницу на официальном сайте «Зенита» вышло небольшое интервью Сергея Семака. Среди прочего, тренер питерской команды рассказал о том, что Клаудиньо сейчас не тренируется с командой, потому что приболел.

Агент Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия рассказал sport24, что Клаудиньо не болеет коронавирусной инфекцией.

Стоит сказать, что в наши дни информация о заболевании того или иного футболиста сразу провоцирует разговоры о том, что это может быть коронавирусная инфекция. Так получилось и в случае с Клаудиньо.

После летнего перехода в «Зенит» Клаудиньо провёл в РПЛ девять матчей, в которых забил три гола и отдал два голевых паса.