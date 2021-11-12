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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кварацхелия остаётся на радаре «Милана»

12 Ноября 2021 • 17:21 Комментировать

Полузащитника Хвичу Кварацхелию летом слухи связывали со многими клубами, но он остался в «Рубине». Впрочем, грузинский футболист остаётся на радаре «Милана», о чём на своих страницах сообщает Calcio Mercato.

«Милан» мог приобрести Кварацхелию в летнее трансферное окно, но пыл «россонери» остудил запрос «Рубина» в 18-20 миллионов евро, а также тот факт, что Хвича не имеет паспорта ЕС.

Стоит напомнить, что в четверг Хвича Кварацхелия оформил дубль в игре сборных Грузии и Швеции. Грузины победили на своём поле со счётом 2:0, что снизило шансы шведов завоевать прямую путёвку на чемпионат мира в Катар.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рубин Хвича Кварацхелия
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