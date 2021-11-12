​Исследование: ЦСКА – самый стабильный клуб лучших лиг Европы по игрокам

Международный центр спортивных исследований СIES провёл масштабный анализ – своеобразную «перепись» игроков из 31 сильнейшего европейского футбольного дивизиона. Такая перепись ведётся с 2009 года.

Оказалось, что ЦСКА является самым стабильным клубом по игрокам. В среднем в московском клубе футболисты задерживаются на 4,83 года. В тройку также входят испанские «Реал» (4,66 года) и «Атлетик» (4,56).

За тур до финиша чемпионата России ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Алексея Березуцкого отстаёт на семь зачётных баллов.