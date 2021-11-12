ЦСКА проведёт спарринг с «Уфой»

Во время паузы на игры сборной Росси в квалификации ЧМ-2022 состоится спарринг московского ЦСКА с «Уфой». Об этом рапортует пресс-служба столичного клуба.

Товарищеская встреча запланирована на воскресенье, 14 ноября. Стартовый свисток на стадионе «Октябрь» прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Матч пройдет без зрителей. Для болельщиков будет организована видео-трансляция на канале «армейцев» в Youtube.

По итогам 14 туров Премьер-лиги московская команда располагается на пятой строчке в таблице. Что касается «Уфы», то коллектив из Башкортостана занимает 11 позицию.