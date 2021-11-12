Агент назвал российского футболиста, которого хочет купить «Барселона»

Воспитанник московского «Динамо» Арсен Захарян пользуется спросом среди европейских топ-клубов. Об этом в беседе с РБК поведал футбольный агент Герман Ткаченко.

По словам менеджера, 18-летний талант находится в сфере интересов дортмундской «Боруссии» и каталонской «Барселоны». Ткаченко отметил, что руководство «бело-голубых» готово расстаться с полузащитником за определенную сумму.

Агент подчеркнул, что в московском клубе видят огромный потенциал Арсена, который выше нынешнего уровня команды.

Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к россиянину со стороны сразу нескольких грандов АПЛ.