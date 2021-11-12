В Москве похитили нигерийского болельщика и требуют за него выкуп

Нигерийский болельщик Носаги Имархягбе похищен в Москве, об этом рапортует телеграм-канал SHOT. Источник отмечает, что 35-летний африканец пропал в ноябре. Несколько дней назад оказалось, что Носаги похитили и требуют за него выкуп.

Злоумышленники вышли на связь с близкими нигерийца и стали требовать деньги. Семья похищенного уже перевела преступникам порядка пяти тысяч долларов.

Имархягбе прилетел в Россию еще в 2018 году, когда проходил чемпионат мира. Во время мундиаля мужчина завел романтические отношения с местной девушкой и решил остаться в Москве.