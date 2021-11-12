Агент Ткаченко назвал Федуна лучшим футбольным президентом в России

Футбольный агент Герман Ткаченко в положительном ключе высказался о владельце столичного «Спартака» Леониде Федуне. В беседе с журналистом РБК менеджер назвал Федуна лучшим футбольным президентом в России.

«Я говорю про те моменты, когда он верит, поддерживает, выдвигает здравые идеи, ведет себя щедро», - рассказал Ткаченко в разговоре со СМИ.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги «народная команда» выступает неудачно, занимая лишь девятую позицию по итогам 14 туров. Спартаковцы отстают от лидирующего «Зенита» на 11 баллов.

В СМИ уже давно ходят слухи об отставке португальца Руя Витории с поста рулевого «красно-белых». Ожидается, что смена наставника состоится в зимнюю паузу.

Он работал в «Интере» и «Челси»: «Спартак» нашёл тренера, который заменит Виторию