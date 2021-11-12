Казанский трудоустроился на «Первый канал» - он прокомментирует матч сборной России против Хорватии

В сентябре этого года известный комментатор Денис Казанский покинул «Матч ТВ», приостановив на некоторое время свою деятельность. Однако, уже сейчас специалист вернется к работе.

По информации Василия Конова, Казанский подписал контракт с «Первым каналом». У себя в «Телеграме» журналист сообщил, что комментатор будет не только вести эфиры футбольных матчей, а и будет задействован в прямых трансляциях молодежного чемпионата мира по хоккею и Олимпийских игр.

Помимо этого, Казанский будет представлен в качестве основного ведущего Олимпийской студии «Первого канала». Также отмечается, что дебют комментатора на новом поприще произойдет уже в ближайшее воскресенье на решающем поединке сборных России и Хорватии в рамках отбора на мундиаль.