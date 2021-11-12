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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Казанский трудоустроился на «Первый канал» - он прокомментирует матч сборной России против Хорватии

12 Ноября 2021 • 10:10 Комментировать (2)

В сентябре этого года известный комментатор Денис Казанский покинул «Матч ТВ», приостановив на некоторое время свою деятельность. Однако, уже сейчас специалист вернется к работе.

По информации Василия Конова, Казанский подписал контракт с «Первым каналом». У себя в «Телеграме» журналист сообщил, что комментатор будет не только вести эфиры футбольных матчей, а и будет задействован в прямых трансляциях молодежного чемпионата мира по хоккею и Олимпийских игр.

Помимо этого, Казанский будет представлен в качестве основного ведущего Олимпийской студии «Первого канала». Также отмечается, что дебют комментатора на новом поприще произойдет уже в ближайшее воскресенье на решающем поединке сборных России и Хорватии в рамках отбора на мундиаль.  

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Казанский
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
12 Ноября 2021 в 10:44
Хороший комментатор, один из лучших был на Матче. Как эксперт очень объективный.
Андрей Трунов
12 Ноября 2021 в 10:12
Это топ!
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