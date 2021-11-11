7 самых необычных футбольных товаров на AliExpress

11.11 – эти числа знакомы всем, кто знает толк в экономии. На одной из крупнейших торговых площадок мира AliExpress стартовала грандиозная распродажа. Мы решили подобрать для вас 7 самых необычных футбольных товаров.

Конечно, на данном ресурсе вы можете найти вполне стандартные футбольные вещицы вроде формы, бутс или мячей. Мы приготовили для вас нечто поинтереснее.

Если верить описанию товара, то у вас будет практически идеальный тренажёр для отработки ударов. Всего за пару недель футбольные навыки будут улучшены, если вы каждый день будете отрабатывать удары по этому специальному мячу, закрепленному на пружине. Не знаем, работает или нет, но выглядит любопытно.

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Далеко не в каждом спортивном магазине вы сможете найти настоящие футбольные карточки, да ещё и с логотипом FIFA. Не уверены, что в FIFA об этом знают, но на «алике» можно купить такой набор судьи за вполне разумный ценник.

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Зачем вратарям мучиться весь сезон и отражать сотни ударов, чтобы получить звание лучшего голкипера? Можно ведь просто купить себе «золотую перчатку», да и делов-то.

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Улыбчивый азиат с радостью рекомендует вам огромнейший костюм в виде мяча, да ещё и с флагом России. В комплекте к костюму есть ещё и специальный насос, чтобы его надувать. Честно говоря, не уверены, что это удобно, но выглядит забавно.

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Ещё одна вариация с мячом. На сей раз добрые китайские производители предлагают стильный ночной светодиодный ночник с эффектом 3D. Его можно использовать как элемент декора, так и по прямому назначению.

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Специальный лот для владельцев пабов и ресторанов, особенно для тех, кто ориентирован на футбольных болельщиков.

Представьте, после пары кружек пенного клиенты решили отправиться в уборную, а там в писуаре их ждёт настоящий футбольный праздник.

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Мы, если честно, вообще не понимаем, что было в голове у создателей данного надувного аттракциона, но цена на него просто невероятная. Если кто-то решится купить, дайте знать, зачем он вам и как оно выглядит.

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