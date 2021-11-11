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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Александр Тихонов: «Дзюба – долговязый баран, которому платят украденные у народа деньги»

11 Ноября 2021 • 20:39 Комментировать (6)

Известный в прошлом биатлонист Александр Тихонов отметился очередным громким заявлением. Он прошёлся по Артёму Дзюбе, выступающему за «Зенит».

Как известно, Артём Дзюба отказался от вызова в национальную сборную России, оказавшись в расширенном списке на октябрь. Спустя месяц Валерий Карпин не стал включать форварда даже в широкий список. Накануне на пресс-конференции рулевой российской сборной сказал, что в вопросе с Дзюбой он поставил точку.

Давая комментарий для Metaratings, Тихонов назвал Дзюбу «болваном, который не знает футбольную историю». Экс-биатлонист поддержал Карпина, который отказался от услуг Дзюбы в главной команде страны. Тихонов добавил, что за отказ играть в сборной он бы лишал людей гражданства и высылал из страны.

«Этому долговязому барану всё равно, его не интересует ни история, ничего, ему и так заплатят деньги, украденные у народа», - поделился своими мыслями Александр Тихонов по поводу Артёма Дзюбы.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Александр Тихонов
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
779
11 Ноября 2021 в 21:44
Когда народу пох на то, что кто то постоянно тянет из его кошелька деньги на собственное благополучие, то что ждать от тех, кто занимается этим в обществе лохов?
С другой стороны горлопаны, подобные Тихонову, это лишь сопли по "чудо" социализму.
White_Shark
11 Ноября 2021 в 21:26
Предлагаю, что идёт проплаченый заказ на буллинг Дзюбы. Ибо брякнуть такую ересь - это надо точно для кого-то стараться, для себя так не будешь стараться.
ингерман
11 Ноября 2021 в 21:00
ай деревьев многа.. )))
Cruyff
11 Ноября 2021 в 21:00
Тихонову на народ наплевать наверное ему что не доплатили или он бедствует как весь простой народ лишь бы по пиариться за счёт народа
Mad97
11 Ноября 2021 в 21:25
У Тихонова денег хватает. У него и пенсия хорошая и проплаты за ЗМС и Олимпийского чемпиона и бизнес. А почему, ему, наплевать на народ? Он всегда за сборную Союза рубился!
Wertygaz
11 Ноября 2021 в 20:45
Это точно, украденные... почему гос.копорации дозволено сорить деньгами государственными, и никто за это не отвечает. Причем рядовым работникам структур Газпрома ЗП подняли на 2%, причем оклады маленькие и это крохи не чувствуются, а рост цен да ощущается причем очень сильно...
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