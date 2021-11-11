​Александр Тихонов: «Дзюба – долговязый баран, которому платят украденные у народа деньги»

Известный в прошлом биатлонист Александр Тихонов отметился очередным громким заявлением. Он прошёлся по Артёму Дзюбе, выступающему за «Зенит».

Как известно, Артём Дзюба отказался от вызова в национальную сборную России, оказавшись в расширенном списке на октябрь. Спустя месяц Валерий Карпин не стал включать форварда даже в широкий список. Накануне на пресс-конференции рулевой российской сборной сказал, что в вопросе с Дзюбой он поставил точку.

Давая комментарий для Metaratings, Тихонов назвал Дзюбу «болваном, который не знает футбольную историю». Экс-биатлонист поддержал Карпина, который отказался от услуг Дзюбы в главной команде страны. Тихонов добавил, что за отказ играть в сборной он бы лишал людей гражданства и высылал из страны.

«Этому долговязому барану всё равно, его не интересует ни история, ничего, ему и так заплатят деньги, украденные у народа», - поделился своими мыслями Александр Тихонов по поводу Артёма Дзюбы.