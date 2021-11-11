Агент Жиго высказался о будущем игрока в «Спартаке»

Футбольный агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго, отреагировал на слухи о трансфере своего клиента грядущей зимой.

«Сперва нужно поговорить со «Спартаком» и Самуэлем, чтобы понять, чего хочет каждая сторона. Пока никаких решений не принято», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что Жиго выдвинул свои условия «красно-белым». Французский защитник требует повышения оклада. В противном случае он покинет клуб.

Действующее соглашение Самуэля со «Спартаком» рассчитано до лета следующего года.