В «Спартаке» отреагировали на информацию о переговорах с агентом Витории по разрыву контракта

Журналисты Sport24 обратились в московский «Спартак» с просьбой прокомментировать ситуацию с будущим наставника команды Руя Витории. Ранее журналист Иван Карпов посредством своего телеграм-канала сообщил, что «красно-белые» собираются обсудить с агентом тренера досрочное расторжение сотрудничества.

«Никак не комментируем эту информацию», - заявил руководитель пресс-службы столичного клуба.

Португалец возглавил московский коллектив перед стартом сезона-2021/2022. Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение.

Под руководством Витории «Спартак» занимает лишь девятое место после 14 туров.

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