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В «Спартаке» отреагировали на информацию о переговорах с агентом Витории по разрыву контракта

11 Ноября 2021 • 12:15 Комментировать (3)

Журналисты Sport24 обратились в московский «Спартак» с просьбой прокомментировать ситуацию с будущим наставника команды Руя Витории. Ранее журналист Иван Карпов посредством своего телеграм-канала сообщил, что «красно-белые» собираются обсудить с агентом тренера досрочное расторжение сотрудничества.

«Никак не комментируем эту информацию», - заявил руководитель пресс-службы столичного клуба.

Португалец возглавил московский коллектив перед стартом сезона-2021/2022. Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение.

Под руководством Витории «Спартак» занимает лишь девятое место после 14 туров.

Он работал в «Интере» и «Челси»: «Спартак» нашёл тренера, который заменит Виторию

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
11 Ноября 2021 в 13:12
Щас Руй вытрясет из спартака нехилый куш в виде неустойки и отправится пить вино на лазурные пляжи. К сожалению к нам едут отбывать номер и ждать неустойки по контракту. Для них всех Россия = нефть, газ и бабло. Они и счастливы тут потерпеть и мимо ушей им все ваши фанатские песнопения. А эффективные менеджеры Лукойла продолжат искать нового мученика с золотым парашютом.
JUMPER
11 Ноября 2021 в 12:41
ай...ни уютна ф свинарни прастому партугальцу рую..тесна.. грязна и духавита...)))
ингерман
11 Ноября 2021 в 12:55
ай бро прыгоже.. как златозубо сказав бы брат-не-густа - духан подкорыцный витаец над поросёвой слободкой.. )))
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