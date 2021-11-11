«Спартак» проведёт переговоры с агентом Витории по разрыву контракта

Португальский специалист Руй Витория может быть уволен из московского «Спартака» в ближайшем будущем. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инсайды от Карпа».

По сведениям источника, представитель специалиста прилетит в Россию для переговоров с руководством «красно-белых» о расторжении трудового соглашения. Отмечается, что этот диалог состоится после перерыва в российской Премьер-лиге на матчи национальной сборной в отборе ЧМ-2022.

51-летний Витория был назначен главным тренером «народной команды» перед стартом сезона-2021/2022. По итогам 14 туров «красно-белые» занимают лишь девятое место в таблице Премьер-лиги.

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