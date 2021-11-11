5 женщин из России, которые не сходят со страниц СМИ: Кто они

Ольга Смородская

Ольга Юрьевна до сих пор находит способы, как оставаться одной из самых цитируемых женщин в нашем футболе, несмотря на достаточно давний уход из большого спорта. Чего только стоят смелые, хоть и не самые оправданные слова о расизме в адрес московского «Спартака»! И как бы экс-президент «Локомотива» ни пыталась — запомнят её исключительно за эксцентричные высказывания. Не более. Однако весьма одиозная, по мнению болельщиков, и точно самая неоднозначная директор в истории «железнодорожников» может похвастаться не только конфликтами с фанатами, но даже определёнными результатами с «Локо»!

Так, например, в сезоне 2013/14 всего 5 очков не хватило до чемпионства (первая «бронза» при Смородской), а вот уже на следующий сезон был выигран кубок страны. Впрочем, всё. Да, не такой впечатляющий послужной список за 6 полных лет, но за этот же период у «Спартака» было всего одно «серебро». Так что не самые высокие результаты — не совсем то, из-за чего Смородская покинула свой пост железнодорожном клубе.

Зарема Салихова

Пока практически все фанаты всё того же «Спартака» молятся о том, чтобы возлюбленная Леонида Федуна не завела свой новый канал в Telegram, проблемы «красно-белых» продолжаются и без участия Заремы в медиапространстве клуба. Но оставила ли женщина свою сферу влияния в клубе — вопрос открытый. Фанаты обвиняют Салихову в клубных провалах и горе-менеджменте, а та, в свою очередь, винит руководство. Скандалы, сплетни, ссоры, сливы переписок и апогей — интервью для Ксении Собчак на 2 млн просмотров. И уже нет сомнений: Зарема Салихова — один из ключевых женских образов в российском футболе десятых, а её адепты среди отечественных СМИ до сих пор подвергаются жёсткой критике фанатов «красно-белых».

Её появление расшатало наше медиапространство не меньше, чем «явление народу» Смородской в первую пятилетку десятых. И вряд ли лишь потому, что они — не мужчины. Да, это точно повлияло, но ведь непродуманные высказывания и изрядное вмешательство непосредственно в игру навредили собственному имиджу куда больше. Ни для кого не секрет, что болельщики, мягко говоря, недолюбливают обеих практически в одинаковой степени, даже несмотря на очевидную разность их «должностей»

Анастасия Пустовойтова

Если качество игры российских команд на европейской арене едва ли может кого-то удовлетворить, то вот уровнем судейства «наших» в Старом Свете можно смело гордиться. И если про Сергея Карасёва знают многие, то вот об Анастасии Пустовойтовой — вряд ли. Хотя эта рефери мирового уровня уже не раз судила крупные европейские поединки — финал женской Лиги чемпионов и Олимпийские игры в Токио в том числе. Пустовойтова стала первой женщиной, судившей матчи ФНЛ, провела полтора десятка матчей в ПФЛ и даже была резервным судьей на матч «Локомотив» — «Ахмат» в марте прошлого года.

Но главная её заслуга — безусловная популяризация женского футбола и наглядный пример того, что даже в такой патриархальный вид спорта, как футбол, может пробиться женщина и заслужить уважение старозаветной футбольной общественности.

Марина Грановская

Факультативные методы управления клубом вышеупомянутой Заремы беспросветно блекнут перед заслугами Марины Грановской в «Челси». Директриса «аристократов» по праву считается одной из самых влиятельных женщин в европейском футболе. Не по-женски твёрдая, решительная и максимально подготовленная к любым переговорам, она, по признанию многих — настоящий гуру в деле кадрового менеджмента. Грановская очень тонко чувствует игроков, период, когда футболиста ещё можно продать максимально выгодно, при этом не потерять в качестве игры клуба. С Мораты, Азара и Абрахама «Челси» суммарно получил без малого €250 млн, а забила троица в этом сезоне всего 9 мячей. Неудивительно, что у упомянутых игроков пик стоимости был именно в лондонском клубе. Прагматизм и абсолютное знание своего дела — и вот Марина уже в топ-5 самых влиятельных женщин в международном спорте.

При этом даже отчество Грановской узнать не представляется возможным, не говоря уж о более углубленных подробностях. Грановская не популярна в массах, о ней знают скорее большие фанаты, нежели простые зрители. Но при этом в российском сообществе её уважают все — от Слуцкого до Дудя! Совершенная скрытность и огранённое опытом мастерство — парафраз жизни Грановской.

Ксения Коваленко

Один игрок сборной — хорошо, а два — ещё лучше. И уж особенно, если речь идёт об одной семье, как в случае Ксении. Новая супруга Дениса Глушакова до, собственно, отношений с полузащитником «Химок» была известна исключительно в качестве футболистки женского ЦСКА и сборной России, а заодно как одна из самых красивых спортсменок России.

Но помимо очевидных факторов, Ксения выделяется ещё и, например, своим чрезвычайным профессионализмом и трудолюбием. 7 марта этого года у Дениса и Ксении родилась дочь, а спустя несколько дней после этого события футболистка уже приступила к занятиям. При этом тренировалась практически до рождения ребёнка, а «заканчивать» даже не собирается! По крайней мере в ближайшие пару лет — точно. А уж сколько травм удалось пережить Коваленко — только ей самой известно. Кто знает, может, именно Ксения стала музой для Глушакова, и тот в 34 года получил вызов в сборную России!

Марсель Арзуманян