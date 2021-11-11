Жиго готов остаться в «Спартаке» при одном условии

Московский «Спартак» имеет шанс сохранить французского защитника Самуэля Жиго, если выполнит его условие. Об этом сообщает Metaratings.ru. 28-летний игрок готов подписать новый трудовой договор, если «красно-белые» поднимут ему заработную плату.

В случае, если руководство «Спартака» откажется выполнить требование Жиго, француз покинет команду. Самуэль уже находится в сфере интересов нескольких европейских клубов.

Контракт Жиго истекает летом 2022 года.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги француз провел 12 поединков, забил один гол, сделал один ассист и получил четыре желтые карточки.