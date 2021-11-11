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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранды АПЛ устроят битву за полузащитника сборной России

11 Ноября 2021 • 09:35 Комментировать (5)

Английские топ-клубы нашли усиление в российской Премьер-лиге. Как стало известно Teamtalk, лондонский «Челси» и «Манчестер Сити» заинтересованы в подписании 18-летнего полузащитника сборной России и московского «Динамо» Арсена Захаряна.

Источник отмечает, что хавбек «бело-голубых» считается одним из самых перспективных футболистов из стран Восточной Европы.

На прошлой неделе в СМИ появилась новость об интересе еще одного гранда чемпионата Англии к Захаряну.

По оценке экспертов портала Transfermarkt, рыночная цена Арсена составляет девять миллионов евро. Игрок связан контрактными обязательствами с «Динамо» до конца сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Манчестер Сити Арсен Захарян
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Милка
11 Ноября 2021 в 11:41
Ох знатная войнушка намечается))) горла грызть будут)))
Crocodile
11 Ноября 2021 в 10:39
сами хранды вряд ли об этом знают.
TwisTer
11 Ноября 2021 в 10:43
За то как звучит та "устроят битву", считай мордобой))
Crocodile
11 Ноября 2021 в 10:45
ага, из серии "болгары восхитились":)
TwisTer
11 Ноября 2021 в 10:25
В Челси своих молодых и талантливых игроков, целый вагон и тележка.
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