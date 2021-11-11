Гранды АПЛ устроят битву за полузащитника сборной России

Английские топ-клубы нашли усиление в российской Премьер-лиге. Как стало известно Teamtalk, лондонский «Челси» и «Манчестер Сити» заинтересованы в подписании 18-летнего полузащитника сборной России и московского «Динамо» Арсена Захаряна.

Источник отмечает, что хавбек «бело-голубых» считается одним из самых перспективных футболистов из стран Восточной Европы.

На прошлой неделе в СМИ появилась новость об интересе еще одного гранда чемпионата Англии к Захаряну.

По оценке экспертов портала Transfermarkt, рыночная цена Арсена составляет девять миллионов евро. Игрок связан контрактными обязательствами с «Динамо» до конца сезона-2023/2024.