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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Фернандес рассказал, почему решился на смену гражданства

10 Ноября 2021 • 23:47 Комментировать

Защитник ЦСКА Марио Фернандес ответил на вопрос, по какой причине он решил получить паспорт гражданина РФ.

По словам Фернандеса, первым к нему обратился гендиректор «армейского» клуба Роман Бабаев. Фернандес ответил, что не против сменить гражданство. 

«Я уже тогда влюбился в страну. Хотел выступать за Россию. Некоторым людям это не по душе, другие же меня поддерживают. 

Близкие меня поддержали. Стараюсь не обращать внимания на тех, которые настроены враждебно», — цитирует Фернандеса «Спорт-Экспресс».

Фернандес играет за ЦСКА с 2012 года. В текущем сезоне футболист провел 13 поединков в РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная России Марио Фернандес
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