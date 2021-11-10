​Фернандес рассказал, почему решился на смену гражданства

Защитник ЦСКА Марио Фернандес ответил на вопрос, по какой причине он решил получить паспорт гражданина РФ.

По словам Фернандеса, первым к нему обратился гендиректор «армейского» клуба Роман Бабаев. Фернандес ответил, что не против сменить гражданство.

«Я уже тогда влюбился в страну. Хотел выступать за Россию. Некоторым людям это не по душе, другие же меня поддерживают.

Близкие меня поддержали. Стараюсь не обращать внимания на тех, которые настроены враждебно», — цитирует Фернандеса «Спорт-Экспресс».

Фернандес играет за ЦСКА с 2012 года. В текущем сезоне футболист провел 13 поединков в РПЛ.