Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 194 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фернандес рассказал, как встретился с Карпиным

10 Ноября 2021 • 21:58 Комментировать

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, как прошла встреча с нынешним наставником сборной России Валерием Карпиным.

По словам Фернандеса, Карпин не настаивал, чтобы Марио продолжал выступать за сборную России. Специалист приглашал футболиста, но Фернандес четко дал понять, что уже не намерен выступать за национальную команду.

«Никто никого не убеждал. Карпин хотел, чтобы я помог сборной», — приводит слова Фернандеса «Спорт-Экспресс».

Фернандес играет за ЦСКА с 2012 года. В текущем сезоне футболист провел 13 поединков в РПЛ.

За национальную команду Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА в 33 официальных встречах забил пять голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Карпин Марио Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
10 Ноября
23:47 · Россия. Премьер-лига
​Фернандес рассказал, почему решился на смену гражданства
23:39 · Россия. Премьер-лига
В Испании сообщили, что Джордан Ларссон интересен сразу четырём европейским клубам слухи
22:29 · Россия. Премьер-лига
Булыкин дал совет Кокорину
21:58 · Россия. Премьер-лига
Фернандес рассказал, как встретился с Карпиным
21:53 · Россия. Премьер-лига
Фернандес извинился перед болельщиками ЦСКА
21:21 · Россия. Премьер-лига
Фернандес: Гинер уже не заходит в раздевалку ЦСКА
20:50 · Россия. Премьер-лига
Фернандес ответил на вопрос, мог ли он перейти в «Зенит»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Арустамян: Ближе всех к подписанию Азмуна является «Аталанта» слухи
20:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина опроверг информацию, что его клиентом интересовались гранды АПЛ
20:17 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес рассказал, где хочет закончить карьеру 1
19:50 · Россия. Премьер-лига
​Клаудиньо удалили правильно – комиссия РФС разобрала эпизод
17:55 · Россия. Премьер-лига
​Ганчаренко могут уволить из «Краснодара» 1 слухи
17:41 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» узнало требование «Бока Хуниорс» по Вилье
17:25 · Россия. Премьер-лига
​Яя Туре рассказал об особенностях жизни в Чечне
15:58 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» попрощается с Мелкадзе 1
Все новости
Рекомендуем