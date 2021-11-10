Фернандес рассказал, как встретился с Карпиным

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, как прошла встреча с нынешним наставником сборной России Валерием Карпиным.

По словам Фернандеса, Карпин не настаивал, чтобы Марио продолжал выступать за сборную России. Специалист приглашал футболиста, но Фернандес четко дал понять, что уже не намерен выступать за национальную команду.

«Никто никого не убеждал. Карпин хотел, чтобы я помог сборной», — приводит слова Фернандеса «Спорт-Экспресс».

Фернандес играет за ЦСКА с 2012 года. В текущем сезоне футболист провел 13 поединков в РПЛ.

За национальную команду Марио дебютировал 3 сентября 2017 года. За четыре года футболист ЦСКА в 33 официальных встречах забил пять голов.