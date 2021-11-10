Фернандес: Гинер уже не заходит в раздевалку ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес отметил, что президент московского клуба Евгений Гинер уже не заходит в раздевалку команды. По словам футболиста, раньше функционер любил общаться с ребятами.

По словам Фернандеса, Гинер относится к бразильским исполнителям, как к собственным детям.

«Спасибо ему за доброту и теплоту. Хотя с Гинером не так часто виделся. Очень сильно уважаю его, это очень хороший человек. Могу сказать, что он топ», - цитирует Фернандеса «Спорт-Экспресс».

На текущий момент ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ. В активе столичного клуба 23 очка. В ближайшем поединке «армейцы» 21 ноября примут «Химки».