Фернандес ответил на вопрос, мог ли он перейти в «Зенит»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес отметил, что никогда не хотел уезжать в Европу.

Футболист ответил на вопрос, мог ли он оказаться в «Зените». По словам игрока, у такого варианта не было ни малейшего шанса.

Фернандес заявил, что ему нет смысла менять обстановку, поскольку ему комфортно в Москве.

«Это мой дом, я не хочу ничего менять. У меня никогда не было желания выступать за какой-то европейский клуб. Зачем мне новая атмосфера? Я не из тех людей, которые ставят какие-то новые вызовы. В ЦСКА мне абсолютно комфортно, все мне нравится», — приводит слова Фернандеса «Спорт-Экспресс».