Марио Фернандес рассказал, где хочет закончить карьеру

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о своих дальнейших планах. По словам футболиста, он бы хотел завершить карьеру в стане «красно-синих».

Фернандес заявил, что ему нравится выступать за московский клуб. Игрок надеется завершить карьеру именно в «армейском» коллективе.

Однако Марио не исключает, что всё может повернуться абсолютно неожиданным образом. «Вдруг руководство клуба скажет: «Ты нам больше не нужен».

Напомним, ранее Фернандес завершил выступления в сборной России. Марио заявлял, что он точно не вернется в национальную команду.