​Клаудиньо удалили правильно – комиссия РФС разобрала эпизод

Экспертно-судейская комиссия РФС, куда входят в том числе иностранные специалисты, разобрала момент с удалением Клаудиньо в игре «Зенита» против «Урала», которая проходила на прошлых выходных.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», комиссия решила, что арбитр справедливо удалил Клаудиньо с поля, сыграв безрассудно и попав шипами сопернику в ногу.

При этом есть неофициальная информация о том, что решение о правильности удаления Клаудиньо было принято не единогласно, то есть были и те, кто посчитал красную карточку чрезмерным наказанием.

Добавим, что игра между «Уралом» и «Зенитом» завершилась нулевой ничьей.