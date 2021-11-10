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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Клаудиньо удалили правильно – комиссия РФС разобрала эпизод

10 Ноября 2021 • 19:50 Комментировать

Экспертно-судейская комиссия РФС, куда входят в том числе иностранные специалисты, разобрала момент с удалением Клаудиньо в игре «Зенита» против «Урала», которая проходила на прошлых выходных.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», комиссия решила, что арбитр справедливо удалил Клаудиньо с поля, сыграв безрассудно и попав шипами сопернику в ногу.

При этом есть неофициальная информация о том, что решение о правильности удаления Клаудиньо было принято не единогласно, то есть были и те, кто посчитал красную карточку чрезмерным наказанием.

Добавим, что игра между «Уралом» и «Зенитом» завершилась нулевой ничьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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