На тренерском мостике «Краснодара» может произойти вторая за год перестановка. Согласно информации белорусского сайта Sport Arena, клуб уже имеет троих кандидатов, которые могут сменить Виктора Ганчаренко у руля команды в обозримом будущем. Имена кандидатов не называются. Сказано лишь, что двое из них являются иностранцами.

До наступления ноябрьской паузы на матчи национальных сборных «Краснодар» огорчал своих фанатов в трёх матчах подряд. «Быки» проиграли сначала «Кубани» в Кубке России (0:3), а затем «Крыльям Советов» и «Динамо» в чемпионате (по 0:1).

За тур до финиша первого круга российской Премьер-лиги «Краснодар» занимает седьмую строчку в турнирной таблице.