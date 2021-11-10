​«Динамо» узнало требование «Бока Хуниорс» по Вилье

Вингера «Бока Хуниорс» Себастьяна Вилью слухи связывают с «Динамо». Столичный клуб якобы уже сделал запрос по футболисту и получил ответ – аргентинский клуб хочет выручить за 25-летнего колумбийца 15 миллионов евро. «Бело-голубым» такая сумма за Вилью кажется нелепой, о чём сообщает TyC Sports.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Себастьяна Вилью в 5,5 миллиона евро. За «Бока Хуниорс» этот футболист выступает с лета 2018 года. С тех пор вингер провёл 99 матчей, в которых отметился 16 голами и 14 результативными передачами на партнёров.

Добавим, что Себастьяном Вильей, по данным СМИ, интересуется ещё и «Брюгге».