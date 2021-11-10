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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» попрощается с Мелкадзе

10 Ноября 2021 • 15:58 Комментировать

Пути «Спартака» и форварда Георгия Мелкадзе расходятся. Московский клуб не собирается предлагать 24-летнему нападающему новый контракт. Если в зимнее трансферное окно Мелкадзе не найдёт себе новый клуб, то он уйдёт из «Спартака» летом в статусе свободного агента. Об этом на своих страницах сообщает «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Георгий Мелкадзе сыграл за «Спартак» восемь минут. Случилось это ещё в матче первого тура российской Премьер-лиги против «Рубина». После этого нападающий на поле не появлялся, оказавшись в лазарете.

Всего за первую команду «Спартака» Георгий Мелкадзе провёл 23 матча. Голов нападающий не забивал.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Мелкадзе
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