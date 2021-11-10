​«Спартак» попрощается с Мелкадзе

Пути «Спартака» и форварда Георгия Мелкадзе расходятся. Московский клуб не собирается предлагать 24-летнему нападающему новый контракт. Если в зимнее трансферное окно Мелкадзе не найдёт себе новый клуб, то он уйдёт из «Спартака» летом в статусе свободного агента. Об этом на своих страницах сообщает «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Георгий Мелкадзе сыграл за «Спартак» восемь минут. Случилось это ещё в матче первого тура российской Премьер-лиги против «Рубина». После этого нападающий на поле не появлялся, оказавшись в лазарете.

Всего за первую команду «Спартака» Георгий Мелкадзе провёл 23 матча. Голов нападающий не забивал.