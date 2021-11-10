​Быстров рассказал, как «чуть не умер на поле», выпив алкоголь за три дня до матча

Известный в прошлом футболист «Спартака» Владимир Быстров в программе «Есть тема!», которая вышла на «Матч ТВ», рассказал о случае, когда он употребил алкоголь за три дня до матча команды.

«Я чуть не умер на поле!» - поделился воспоминаниями Быстров.

По словам Быстрова, этот случай произошёл, когда главным тренером «Спартака» был Микаэль Лаудруп, то есть в сезоне 2008/2009. Датчанин тогда сказал, что не будет задействовать Быстрова, но всё-таки выпустил игрока на четверть часа.

Напомним, что Владимир Быстров завершил карьеру футболиста в 2018 году. Последним его клубом стал «Тосно».