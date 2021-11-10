​Экс-скаут ЦСКА рассказал, при каком раскладе Влашич мог перейти в «Зенит»

Антон Чистяков, который ранее работал скаутом в ЦСКА, рассказал, в каком случае Никола Влашич мог перейти в «Зенит».

Как известно, в прессе регулярно появлялась информация об интересе «Зенита» к Влашичу.

«Если бы они [«Зенит»] предложили больше той суммы, которая изначально фигурировала, за которую в итоге ЦСКА его продал, то, думаю, сделка вполне могла состояться», - высказался Чистяков в интервью для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Никола Влашич в летнее трансферное окно перебрался в английский «Вест Хэм», подписав контракт на пять сезонов. Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, сумма сделки составила 30 миллионов евро.

Никола Влашич успел провести за «Вест Хэм» 9 матчей. Результативными действиями хорват не отмечался.