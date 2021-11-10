​В «Локомотиве» прокомментировали слухи о возможном переходе Рангника в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в последнее время огорчает своих фанатов результатами. Ходят слухи, что приоритетным кандидатом на должность главного тренера для английского гранда является Ральф Рангник. Немец с лета текущего года возглавляет спортивный сектор «Локомотива».

В пресс-службе «Локомотива» дали комментарий для sport24 по поводу слухов о возможном переходе Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед». В клубе сообщили, что информация не соответствует реальности, и призвали фанатов не обращать внимания на появляющиеся слухи.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» на сегодняшний день занимает шестое место в чемпионате Англии.