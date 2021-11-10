​Олич назвал единственную причину ухода из ЦСКА

Ивица Олич проработал в тренерском кресле ЦСКА всего несколько месяцев весной этого года. Хорват вспомнил о том, почему он ушёл из московского клуба.

В интервью для хорватского Nacional Олич рассказал, что он согласился отработать в ЦСКА девять матчей, а летом хотел начать строительство новой команды со своими людьми в штабе. Однако представители клуба всё время навязывали молодому специалисту что-то своё, с чем хорват не был намерен мириться

- Главная и единственная причина моего ухода – ощущение того, что люди, с которыми я работаю, мне не доверяют, - посетовал Олич.

В девяти играх под руководством Ивицы Олича ЦСКА добился четырёх побед при одной ничьей и четырёх поражениях.