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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, когда Хендрикс вернётся в общую группу «Спартака»

10 Ноября 2021 • 12:33 Комментировать (1)

Московский «Спартак» вскоре сможет рассчитывать на помощь голландского хавбека Йоррита Хендрикса. По сообщениям Metaratings.ru, полузащитник в ближайшем будущем вернется к тренировкам в общей группе. Это должно произойти в конце текущего месяца.

Таким образом, Йоррит не сможет помочь «красно-белым» в поединке 15-го тура Премьер-лиги против «Краснодара». Эта встреча состоится в субботу, 20 ноября.

26-летний голландец присоединился к «Спартаку» минувшим летом, перейдя из ПСВ за 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Хендрикс провел семь матчей, в которых получил две желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Йоррит Хендрикс
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Kar Karych
10 Ноября 2021 в 13:03
Неужели "пух и перья" не могут найти спеца по жёлтым карточкам в России? Или импортные "спецы" качественнее?
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