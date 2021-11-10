Стало известно, когда Хендрикс вернётся в общую группу «Спартака»

Московский «Спартак» вскоре сможет рассчитывать на помощь голландского хавбека Йоррита Хендрикса. По сообщениям Metaratings.ru, полузащитник в ближайшем будущем вернется к тренировкам в общей группе. Это должно произойти в конце текущего месяца.

Таким образом, Йоррит не сможет помочь «красно-белым» в поединке 15-го тура Премьер-лиги против «Краснодара». Эта встреча состоится в субботу, 20 ноября.

26-летний голландец присоединился к «Спартаку» минувшим летом, перейдя из ПСВ за 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне чемпионата России Хендрикс провел семь матчей, в которых получил две желтые карточки.