​Член совета директоров «Динамо» прокомментировал слухи об интересе «Ливерпуля» к Захаряну

Сергей Степашин, который входит в совет директоров московского «Динамо», дал комментарий по поводу информации об интересе к Арсену Захаряну со стороны английского «Ливерпуля». Слухи о возможной продаже Захаряна в «Ливерпуль» Степашин в комментарии для «КП Спорт» назвал «играми агентов». По мнению члена совета директоров «Динамо», Захаряну ещё нужно расти и поиграть несколько лет в российском чемпионате.

Арсен Захарян входит в число самых перспективных игроков Европы. Талант футболиста «Динамо» отмечали даже запасные СМИ.

В сезоне 2021/2022 Арсен Захарян провёл за «Динамо» 14 матчей. В них полузащитник забил два гола и отдал семь результативных передач на партнёров.