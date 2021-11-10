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​Член совета директоров «Динамо» прокомментировал слухи об интересе «Ливерпуля» к Захаряну

10 Ноября 2021 • 11:35 Комментировать (1)

Сергей Степашин, который входит в совет директоров московского «Динамо», дал комментарий по поводу информации об интересе к Арсену Захаряну со стороны английского «Ливерпуля». Слухи о возможной продаже Захаряна в «Ливерпуль» Степашин в комментарии для «КП Спорт» назвал «играми агентов». По мнению члена совета директоров «Динамо», Захаряну ещё нужно расти и поиграть несколько лет в российском чемпионате.

Арсен Захарян входит в число самых перспективных игроков Европы. Талант футболиста «Динамо» отмечали даже запасные СМИ.

В сезоне 2021/2022 Арсен Захарян провёл за «Динамо» 14 матчей. В них полузащитник забил два гола и отдал семь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Степашин Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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Don sangre
10 Ноября 2021 в 11:56
Спецом слухи запускаю чтобы повысить трансферную стоимость что ли?
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